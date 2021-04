Ο Φερναντίνιο βρήκε με τις τάπες στο πρόσωπο του Μάουντ και δεν πήρε ούτε κάρτα (vid)

Εντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν από τους παίκτες αλλά κι από τους οπαδούς της Τσέλσι, όταν είδαν τον Φερναντίνιο να ανατρέπει αρχικά τον Μέισον Μάουντ και στη συνέχεια στην προσπάθειά του να τον αποφύγει να βρίσκει με το δεξί του πόδι στο πρόσωπο του 22χρονου μεσοεπιθετικού των «μπλε».

Ο Μάικ Ντιν παρά τις διαμαρτυρίες του Μάουντ αλλά και των υπόλοιπων συμπαικτών του δεν έδειξε κάποια κάρτα στον Βραζιλιάνο χαφ των Πολιτών, ενώ συνέχισε κανονικά το παιχνίδι...

Did Fernandinho get away with one here? pic.twitter.com/kzB0l85ouu

— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021