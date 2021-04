Επιστροφή στα γήπεδα για τους οπαδούς της Αγγλίας. Οπως έγινε γνωστό, ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ (25/04, 18:30), που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ, θα πραγματοποιηθεί υπό την παρουσία 8.000 φιλάθλων.

Οι δύο ομάδες του τελικού θα λάβουν συνολικά 4.000 εισιτήρια για τους οπαδούς τους, ενώ τα υπόλοιπα 4.000 εισιτήρια, θα δοθούν σε ανθρώπους του συστήματος υγείας. Ωστόσο, εισιτήριο δεν θα μπορέσουν να προμηθευτούν παιδιά κάτω των 18 ετών αλλά ούτε και οι εγκυμονούσες.

Οσον αφορά τους υπόλοιπους φιλάθλους που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι, θα πρέπει να έχουν κάνει μία ημέρα νωρίτερα από τον τελικό το τεστ Covid, όπου και θα το έχουν μαζί τους να το επιδείξουν στην πύλη, εφόσον βέβαια είναι αρνητικό.

EFL Cup final details for Man City/Spurs fans:

- No fans under 18

- No pregnant fans

- Fans must take Covid test a day before game

- Negative result must be shown at gate

- Fans must take two PCR tests, before & after game

- Government research consent form must be signed pic.twitter.com/YIxK3lYq8t

