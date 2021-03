Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα αν και δύσκολα, έφτασαν στο 2-0 επί της Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ» το βράδυ του Σαββάτου και θα βρεθούν στο «Γουέμπλεϊ» γι' ακόμα μια αγωνιστική περίοδο, ένα 90λεπτο μακριά από τον μεγάλο τελικό και τη διεκδίκηση ενός ακόμα FA Cup.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθεί για τρίτη σερί σεζόν στα ημιτελικά του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού με στόχο το quadruple και πέτυχε κάτι που τελευταία φορά είχε κάνει την δεκαετία του '30!

Από την αγωνιστική περίοδο 1931-1932 μέχρι και το 1933-1934, η Σίτι είχε τρεις διαδοχικές παρουσίες στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Τις δύο φορές εκ των τριών παρέστη στον μεγάλο τελικό, το 1933 έχασε το τρόπαιο με το 3-0 από την Έβερτον και το 1934 επικράτησε 2-1 της Πόρτσμουθ.

1 - Manchester City have reached the FA Cup semi final in three consecutive seasons for the first time since 1931/32 - 1933/34. Superior. #FACup pic.twitter.com/U9OQmIFAId

— OptaJoe (@OptaJoe) March 20, 2021