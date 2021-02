Ο Αντσελότι εξήγησε γιατί δεν πανηγύρισε το 5-4 με την Τότεναμ: «Πάγωνα από το κρύο» (vid)

Η Έβερτον εξασφάλισε, με δραματικό τρόπο, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, νικώντας 5-4 την Τότεναμ στην παράταση. Ο Μπερνάρντ διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με τους ανθρώπους, στον πάγκο της ομάδας του, να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Όλοι εκτός από τον Κάρλο Αντσελότι, με τον Ιταλό προπονητή να πίνει το τσάι του και να διατηρεί την ψυχραιμία του. Οταν ρωτήθηκε για τον λόγο για τον οποίο δεν πανηγύρισε, εξήγησε πως δεν μπορούσε να το χαρεί, διότι στο ένα χέρι κρατούσε το τσάι, ενώ από την άλλη δεν ήξερε αν θα μετρήσει το γκολ.

«Πάγωνα από το κρύο. Έπινα τσάι γιατί πραγματικά είχα παγώσει από το κρύο. Μετά από 90 λεπτά δεν ήμουν ικανός να μιλήσω γιατί ένιωθα παγωμένος. Έτσι ζήτησα ένα ποτήρι τσάι και όταν ο Μπερνάρντ σκόραρε δεν πανηγύρισα για δύο λόγους. Πρώτον είχα το ποτήρι με το τσάι στο χέρι μου και δεύτερον, δεν ήξερα αν θα μετρούσε ή όχι. Υπήρχε έλεγχος από το VAR και έτσι ήμουν ήρεμος και ζεστός. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως είχε πολύ κρύο».

"I was freezing.."

Carlo Ancelotti reveals why he didn't celebrate @Everton's winner against @SpursOfficial in the #FACup. pic.twitter.com/WV3yqHR5m3

