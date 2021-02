Τσέλσι: Τέσσερα clean sheets σε πέντε ματς με Τούχελ, δεν έχει σκοράρει κανείς αντίπαλος!

Οι «μπλε» πέρασαν ζόρικο πρώτο ημίχρονο το βράδυ της Πέμπτης, ο Κέπα ήταν εκεί όταν χρειάστηκε σε μια πολύ σημαντική φάση στο 10ο λεπτό, ωστόσο, το σύνολο του Τούχελ κατάφερε με το γκολ του Έιμπραχαμ και την απομάκρυνσή του πάνω στη γραμμή στο 78' να πάρει την πρόκριση.

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου, το λονδρέζικο κλαμπ έχει πλέον περισσότερες παρουσίες από κάθε άλλη αγγλική ομάδα (15), ενώ, έχει καταφέρει από τα πέντε ματς με τον Γερμανό στον πάγκο, να έχει τέσσερα clean sheets, ένα γκολ παθητικό αλλά... κανένα τέρμα από αντίπαλο!

Τη μοναδική φορά σε αυτά τα πέντε παιχνίδια που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Τσέλσι, ήταν από τα πόδια του Ρούντιγκερ στο αυτογκόλ που είχε σημειώσει στη νίκη (2-1) επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ!

Chelsea have reached more #EmiratesFACup quarter-finals than any other club since 2000. (15)

