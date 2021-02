Έβερτον - Τότεναμ: Τα περισσότερα τέρματα σε παιχνίδι Κυπέλλου μετά από 60 χρόνια (pic)

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν γκολ και θέαμα, αλλά στο τέλος μόνο μία χαμογέλασε. Η Έβερτον. Τα «ζαχαρωτά» επικράτησαν με 5-4 στην παράταση και με αυτόν τον τρόπο πήραν την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Πρόκειται για τα περισσότερα τέρματα σε ένα παιχνίδι, που έχουν σημειωθεί ανάμεσα σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας για τον θεσμό του FA Cup. Τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι τέτοιο ήταν το 1961 όταν η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 7-2.

Everton 5-4 Tottenham was the highest scoring FA Cup game between two top-flight teams for over 60 years, since Sheffield Wednesday beat Manchester United 7-2 on February 1st 1961. #EVETOT #FACup pic.twitter.com/5hhESdRAKt

— Jack Supple (@JTSupple) February 10, 2021