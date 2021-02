Γουέστ Χαμ: Ο Νομπλ μάρκαρε και γκρέμισε τον Φαν ντε Μπεεκ στο πλάγιο! (vid)

Ο Φαν ντε Μπεεκ είχε πολύ άσχημη βραδιά στο «Ολντ Τράφορντ» την Τρίτη για τον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας...

Αντικαταστάθηκε από τον Μπρούνο Φερνάντες περίπου 20 λεπτά πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας, με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 7ο λεπτό της παράτασης για το 1-0 και την πρόκριση των «κόκκινων διαβόλων» στα προημιτελικά.

Ο Φαν ντε Μπεεκ στην προσπάθειά του να εκτελέσει ένα πλάγιο άουτ λίγο πριν την ανάπαυλα, δεν είδε καν τον Νομπλ που πήρε φόρα, έτρεξε κατά πάνω του και τον γκρέμισε στο έδαφος για να τον σταματήσει σε μια φάση που δεν βλέπουμε καθόλου συχνά...

He really didn't want Donny van de Beek to take the throw-in pic.twitter.com/FeRvTgboQa

— ESPN FC (@ESPNFC) February 10, 2021