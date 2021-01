Ο παλαίμαχος επιθετικός και ένας από τους πιο... χαβαλέδες ανθρώπους που πέρασαν από το αγγλικό ποδόσφαιρο, κατάφερε ξανά να γίνει viral και να το χαρεί κι εκείνος, στην κλήρωση του 4ου και του 5ου γύρου του FA Cup.

Έχοντας σκεφτεί την κίνηση που είχε κάνει ο Ροντ Στιούαρτ και είχε προκαλέσει απορίες και εντύπωση το 2017 σε κλήρωση του Κυπέλλου Σκωτίας, ο Πίτερ Κράουτς τον μιμήθηκε και φυσικά κατάφερε να προκαλέσει γέλιο!

FA Cup: Ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ στον 4ο γύρο!

You better go full Rod Stewart with this next draw @petercrouch ... #passthepod pic.twitter.com/XOmeEAZZCP

— Chris Stark (@Chris_Stark) January 8, 2021