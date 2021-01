Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είναι παντελώς εκτός πλάνων στην Άρσεναλ, κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει παραχωρηθεί και αυτό η Μαρίν είπε να το πάρει στην πλάκα και να δείξει τη διάθεση όλων στην ομάδα ενόψει του ματς με την Τότεναμ.

Ο άνθρωπος που χειρίζεται τα social media της ομάδας που ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού με τα «σπιρούνια» έγραψε στο twitter:

«Την Παρασκευή η Άρσεναλ μας πρόσφερε τον Οζίλ δανεικό για το ματς του Κυπέλλου. Συγγνώμη αλλά ήδη ο πάγκος μας είναι γεμάτος»!

Now at 17,175

TEAM NEWS

On Friday @Arsenal offered us Ozil on loan to help us beat @SpursOfficial. I’m sorry our bench is already sorted unfortunately https://t.co/yOOcuCIMI6#COYM with https://t.co/3AVFU6xADJ

— Marine Football Club (@MarineAFC) January 10, 2021