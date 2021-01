Μαρίν – Τότεναμ: Ψυγείο με μπύρες στ' αποδυτήρια για να μην... τρέχει ο τερματοφύλακας! (vid)

Η Μαρίν από τα χαμηλά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου, έκανε την τεράστια έκπληξη και βρίσκεται για πρώτη φορά στα χρονικά στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου θα κοντραριστεί με τα «σπιρούνια» του Ζοσέ Μουρίνιο.

Δίχως αγωνιστικό ρυθμό κορονοϊού και με μόλις δυο προπονήσεις την εβδομάδα, οι παίκτες της Μαρίν αν αποκλειστούν θα βγουν σε αναγκαστική άδεια μέχρι το καλοκαίρι κι έτσι η αποψινή περίσταση είναι ιδιαίτερη.

Έπειτα από την τρομερή ιστορία που είχε εκτυλιχθεί με τον τερματοφύλακα της ομάδας που μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του FA Cup είχε βγει από το γήπεδο δίχως ν' αλλάξει, πηγαίνοντας ν' αγοράσει μπύρες για τον κόσμο, τώρα, μια εταιρεία ζυθοποιίας φρόντισε να εγκαταστήσει ένα γεμάτο ψυγείο στ' αποδυτήρια, ώστε να το γιορτάσουν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα!

Remember when @MarineAFC’s goalkeeper went to the off licence, after their second round victory in the FA Cup? @budfootball have ensured that won’t be necessary if they beat @SpursOfficial this evening. pic.twitter.com/Po0xM5Rw48

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) January 10, 2021