Αποθέωσε τα πιτσιρίκια της Αστον Βίλα ο Μίλνερ: «Δούλεψαν σκληρά ο ένας για τον άλλον» (vid)

Η Αστον Βίλα, εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων στην ομάδα, αναγκάστηκε να παραταχθεί κόντρα στην Λίβερπουλ με παίκτες από την U19 και την U23.

Παρ' όλα αυτά ήταν ανταγωνιστικοί, κατάφεραν να βρουν και δίχτυα με το γκολ του 17χρονου Μπάρι και στο τέλος να κερδίσουν τον σεβασμό όλων, παρά την ήττα από τους πρωταθλητές Αγγλίας με 4-1.

Ο Τζέιμς Μίλνερ, εξήρε την παρουσία των νεαρών ποδοσφαιριστών της Αστον Βίλα, τονίζοντας πως έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο.

«Ήταν μια καλή ομάδα νεαρών παικτών, ειλικρινά, δούλεψαν σκληρά ο ένας για τον άλλον με ποιοτικό τρόπο. Δώσανε τα πάντα, το περιμέναμε αυτό, δεν θέλαμε να το θεωρήσουμε δεδομένο. Είναι καλοί παίκτες, βρίσκονται στην Αστον Βίλα για κάποιον λόγο. Στο πρώτο μέρος πετύχαμε το γκολ, όμως έπρεπε να συνεχίσουμε να παίζουμε. Πήραμε το αποτέλεσμα στο τέλος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η ιδανική κατάσταση για καμία ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, είδατε τη διάθεση των παιδιών, προσπαθούμε σκληρά για να φτιάξουμε τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο BT Sport μετά το τέλος του αγώνα.

"Four of that side were not born when you made your debut..."

"Thanks for that!"@TheDesKelly with a friendly reminder for James Milner #EmiratesFACup pic.twitter.com/PNBwqiU88j

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 8, 2021