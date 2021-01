Eπίδειξη fair play από την Λίβερπουλ προς την Άστον Βίλα! (pic)

Η Άστον Βίλα ταλαιπωρήθηκε σε απίστευτο βαθμό από τον κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα στον αγώνα με την Λίβερπουλ για το Κύπελλο Αγγλίας να παραταχθεί μία νεανική ομάδα που αποτελούνταν από παίκτες της U23 και της U19 του συλλόγου.

Μάλιστα, ήταν εξόχως ανταγωνιστικοί, κράτησαν στο 1-1 τους «Reds», ισοφαρίζοντας με το τέρμα του 17χρονου Μπάρι αλλά στο δεύτερο ημίχρονο υπέκυψαν στην ανωτερότητα της Λίβερπουλ και γνώρισαν τον αποκλεισμό με 4-1

Οι πρωταθλητές Αγγλίας μετά το τέλος του αγώνα, έκαναν επίδειξη fair play ανεβάζοντας στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter, ένα επαινετικό μήνυμα προς τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ.

«Όλοι στην Άστον Βίλα θα πρέπει να είστε υπερβολικά περήφανοι για την αποψινή σας απόδοση. Σπουδαία προσπάθεια, σε μια δύσκολη κατάσταση», αναφέρει το χαρακτηριστικό tweet.

Everyone at @AVFCOfficial should be extremely proud of tonight’s performance. A great effort in tough circumstances #AVLLIV | #FACup pic.twitter.com/70slJC7z70

— Liverpool FC (@LFC) January 8, 2021