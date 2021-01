Ο 17χρονος Λούι Μπάρι αντάλλαξε φανέλες με τον Φαμπίνιο αλλά μετά ζήτησε πίσω την δική του (vid)

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-1 της Αστον Βίλα κι έτσι πήρε το εισιτήριο για τους «32» του FA Cup. Το μοναδικό γκολ για τους «Χωριάτες» το πέτυχε ο 17χρονος Λούι Μπάρι.

Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα ήταν τόσο ενθουσιασμένος που κατευθύνθηκε προς τον Φαμπίνιο για να ανταλλάξουν φανέλες. Ωστόσο, ένα μέλος της Άστον Βίλα του είπε πως πρέπει να κρατήσει την φανέλα με την οποία έκανε ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα και μάλιστα σκόραρε σε βάρος της Λίβερπουλ.

Ο Λούι Μπάρι έτρεξε αμέσως προς στα αποδυτήρια για να προλάβει τον Βραζιλιάνο μέσο της Λίβερπουλ και να πάρει τη φανέλα του πίσω. Ετσι, βγήκε διπλά κερδισμένος καθώς κράτησε και την δική του αλλά και του Φαμπίνιο!

Ενα ματς το οποίο θα έχει να το θυμάται για πολλά χρόνια ο νεαρός άσος της Άστον Βίλα...

This is amazing

Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!

Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt #EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 8, 2021