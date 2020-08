To γκολ του Ομπαμεγιάνγκ στον τελικό με το soundtrack του Τιτανικού είναι ό,τι πιο επικό (vid)

Ο Ομπαμεγιάνγκ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «κανονιέρηδων» στον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε οδήγησε την ομάδα του, στο 14ο τρόπαιο στην ιστορία της.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου για την Αρσεναλ, γίνεται ακόμα πιο επική εάν βάλει κανείς να ακούγεται στο backround, το soundtrack του Τιτανικού! Οπως ακριβώς στο παρακάτω βίντεο...

Think this works better pic.twitter.com/RtyzDiGF46

— Cal (@calsexton12345) August 2, 2020