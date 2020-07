Ο Στέρλιγνκ πάτησε με τις τάπες στον αστράγαλο του Μουστάφι και δεν είδε ούτε κάρτα (vid)

Εντονες ήταν οι διαμαρτυρίες του Μικέλ Αρτέτα, όταν είδε τον Ραχίμ Στέρλιγνκ, να «γκρεμίζει» τον στόπερ της Αρσεναλ, Σκοντράν Μουστάφι και στη συνέχεια να τον πατάει με δύναμη, με τις τάπες, στον αστράγαλο.

Για την συγκεκριμένη φάση, ο ρέφερι του αγώνα, δεν τιμώρησε ούτε με κίτρινη κάρτα, τον μεσοεπιθετικό της Σίτι, με αποτέλεσμα ο πάγκος των «κανονιέρηδων» να ξεσπάσει σε διαμαρτυρίες.

This intentional? I'm not sure, everything looks a bit suspect in slow motion... https://t.co/ODQentlZNx

— Empire of the Kop (@empireofthekop) July 19, 2020