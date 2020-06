Μουστάφι για Χέντερσον: «Τι του δίνουν να φάει, πετάει τη μπάλα έξω από το γήπεδο»! (vid)

Ο Γερμανός αμυντικός των «κανονιέρηδων» απορούσε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης Κυπέλλου την Κυριακή στο Bramall Lane, βλέποντας τα βολέ του πορτιέρε της Σέφιλντ και φυσικά... τρομοκρατήθηκε στη φάση που ο Άγγλος τερματοφύλακας λίγο έλειψε να σκοράρει στην απέναντι εστία έπειτα από τον κακό υπολογισμό του Μαρτίνεθ...

«Δεν ξέρω τι του δίνουν και τρώει... Πετάει τη μπάλα έξω από το γήπεδο κάθε φορά» είπε ο Μουστάφι!

IMAGINE if that went in #EmiratesFACup #SHUARS pic.twitter.com/6Fb1oFuTOJ

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 28, 2020