Ο Άγγλος αριστερός φουλ μπακ των «κόκκινων διαβόλων» έδωσε ακόμα μια αφορμή στους «δαίμονες» του διαδικτύου να διασκεδάσουν μαζί του έπειτα από αυτό που έκανε στη νίκη (2-1) επί της Νόριτς για το Κύπελλο Αγγλίας, το απόγευμα του Σαββάτου.

Από αριστερά, με τη μπάλα στον απόλυτο έλεγχό του και έχοντας μοναδικό καθήκον να τη στείλει σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, όχι απλά έβαλε υπερβολική δύναμη, όχι απλά την έστειλε απέναντι, αλλά την πήγε και προς τα πίσω!

Βρε Λουκ...

Can we take a moment to admire this cross from Luke Shaw pic.twitter.com/bVf4K6VRag

— Timguy Ndombele (@Timmymagic84) June 27, 2020