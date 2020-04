Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας με την κοτσίδα και το μουστάκι έκανε όλο τον πλανήτη ν' αναρωτιέται πως κατάφερε να βγάλει εκείνη τη φάση στον ημιτελικό με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, το 2003.

Με τη μπάλα να πηγαίνει προς τα δίχτυα του από την κεφαλιά του Πολ Πεσισολίτο από θέση βολής και με τον Σίμαν τελείως εκτός θέσης, ο τότε πορτιέρε της Άρσεναλ... έκανε πτήση!

Τέντωσε το σώμα του προς τα δεξιά και το χέρι του τόσο ώστε να κρατήσει τη μπάλα και να της αλλάξει τόσο την πορεία που να μην την ξαναβρεί στο «ριμπάουντ» ο... παραλίγο σκόρερ για τις «λεπίδες».

How did he do it?!

#OnThisDay in 2003, @thedavidseaman made one of the greatest saves of all-time pic.twitter.com/jK8TZSMXBb

— Arsenal (@Arsenal) April 13, 2020