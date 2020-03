Ριζικές αλλαγές στην Αγγλία για τη νέα σεζόν αν συνεχιστεί φέτος το πρωτάθλημα

Δημοσίευμα της «Sun» αναφέρει πως μπορεί να υπάρξουν ριζικές αλλαγές τη νέα σεζόν στο Νησί.

Αν συνεχιστεί το πρωτάθλημα δεν αποκλείεται να έχουμε αγωνιστική δράση μέχρι και τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού.

Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες θα τελειώσουν τις φετινές υποχρεώσεις αργά με αποτέλεσμα να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ξεκουραστούν για τη νέα χρονιά

Οπως τονίζει το δημοσίευμα υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, αν πάρει παράταση φέτος το πρωτάθλημα, τη νέα σεζόν να μην διεξαχθεί το Κύπελλο Αγγλίας αλλά ούτε και το Carabao Cup.

Μία απόφαση η οποία δεν είναι οριστική αλλά αν πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, σίγουρα θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

FA Cup and Carabao Cup could be SACRIFICED next season if calendar becomes too tight because of coronavirus – The Sun https://t.co/XgcQHx8Rw0

— Sandy Johns (@iamsandyjohns) March 25, 2020