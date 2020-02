Ο Βέλγος αμυντικός, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 54ο λεπτό για να πάρει τη θέση του ο Ζέντσον Φερνάντες.

Το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν στο 1-1 κόντρα στους «άγιους», με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να παίρνει τελικά την πρόκριση με το τελικό 3-2.

Ο Βερτόνχεν, που ήταν μέτριος έως κακός το βράδυ της Τρίτης, κάθισε στον πάγκο τρομερά απογοητευμένος από τον εαυτό του!

Δείτε το βίντεο:

Someone make it stop!! I can’t deal with sad Jan pic.twitter.com/Me5P9fxtpM

— WeAreTottenhamTV (@WeRTottenhamTV) February 5, 2020