Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν πάρει ήδη τις ευκαιρίες τους και ο κόσμος έχει σχηματίσει ήδη μια πρώτη άποψη για τις δυνατότητές τους και όσα μπορούν να προσφέρουν στους «κόκκινους».

Άλλοι, έκαναν ντεμπούτο στον επαναληπτικό του Κυπέλλου απέναντι στη Σριούσμπερι αποκομίζοντας την πρώτη τους εμπειρία από παιχνίδι τόσο υψηλού ανταγωνισμού και από ένα γεμάτο «Άνφιλντ», αφού η προσέλευση πλησίασε τις 55.000! Και όλοι αυτοί, πήγαν στο γήπεδο για να στηρίξουν το κλαμπ και την κόκκινη φανέλα, δίχως να λογαριάσουν τα ονόματα που βρίσκονταν στην 11άδα του Νιλ Κρίτσλεϊ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ συνεχίζει τη δική του «επανάσταση», στην οποία θέλει και ψάχνει συμπαραστάτες ώστε το αγγλικό ποδόσφαιρο ν' αρχίσει να σκέφτεται τον ανθρώπινο παράγοντα κι όχι να θεωρεί τους αθλητές ως ... μηχανήματα που θα τρέχουν ανεξάντλητα πάνω στο χορτάρι.

Έδωσε... διαταγή όλοι οι βασικοί του ποδοσφαιριστές να κάνουν διακοπές και να πάρουν ανάσες, έφυγε κι εκείνος και έδωσε τα κλειδιά στον Νιλ Κρίτσλεϊ να παλέψει για την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου και ν' αναδειχθούν τα παιδιά από τις υποδομές... Δίπλα τους και ο «κολλημένος» με τη μπάλα και την ομάδα του, Τζέιμς Μίλνερ, που είχε ζητήσει να προπονηθεί παρά την άδεια!

- James Milner has played over 800 matches in his career

- James Milner in 34 years old

But he still wanted to interrupt his winter break to offer his support for Liverpool's youngsters at Anfield last night...

What a pro pic.twitter.com/cf0BBeAPSz

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 5, 2020