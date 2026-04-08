Η Γουέστ Χαμ κατέθεσε μήνυση στη FIFA για την απουσία του Γουάν-Μπισάκα από τον αγώνα με τη Λιντς!

Η Γουέστ Χαμ προχώρησε σε μήνυση στη FIFA μετά την ήττα από τη Λιντς στο FA Cup, για την απουσία του αμυντικού των «σφυριών», Άαρον Γουάν-Μπισάκα.

Μετά τη Μπέτις και η Γουέστ Χαμ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη FIFA, αφού ισχυρίστηκε ότι η ΛΔ Κονγκό δεν ενέκρινε την αποδέσμευση του Άαρον Γουάν-Μπισάκα ενόψει του προημιτελικού αγώνα της ομάδας για το Κύπελλο Αγγλίας εναντίον της Λιντς.

Ο 27χρονος δεξιός μπακ απουσίασε από τον αποκλεισμό των «σφυριών» την περασμένη Κυριακή (05/04), αφού βοήθησε τη χώρα του να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από το 1974, καθώς επικράτησε με 1-0 της Τζαμάικα στον τελικό των διηπειρωτικών πλέι-οφ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης όμως, αντί να επιστρέψει στην Αγγλία, ο νεαρός οπισθοφύλακας ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας στην Κινσάσα για να γιορτάσει μαζί με τον πρόεδρο του κράτους, Φέλιξ Τσισεκέντι, το ιστορικό αυτό ορόσημο.

 

Πηγές από τη Βρετανία αναφέρουν ότι η Γουέστ Χαμ είχε προγραμματίσει ιδιωτική πτήση για τον Γουάν-Μπισάκα για να επιστρέψει στο Λονδίνο, αλλά δεν επιβιβάστηκε ποτέ, γεγονός που προκάλεσε και την καταγγελία.

Ο διεθνής αμυντικός εντάχθηκε στον λονδρέζικο σύλλογο τον Αύγουστο του 2024 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπογράφοντας συμβόλαιο επταετούς διάρκειας, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε 22 συμμετοχές στην Premier League.

