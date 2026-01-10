Τα αδέρφια Ρούνεϊ συγκίνησαν μετά τον άθλο της Μάκλσφιλντ στο FA Cup, όταν ο περήφανος Γούιεν αγκάλιασε τον αδερφό του και προπονητή της αγγλικής ομάδας.

Το FA Cup έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός των εκπλήξεων και για ακόμη μια φορά δικαιολόγησε τον λόγο. Στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης η Μάκλσφιλντ της έκτης κατηγορίας έφερε τα πάνω-κάτω στον αγώνα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, την οποία νίκησε με 2-1 και πέταξε εκτός θεσμού την κάτοχο του τροπαίου.

«Αρχιτέκτονας» και προπονητής πίσω από την θαυματουργή Μάκλσφιλντ είναι ο Τζον Ρούνεϊ, αδερφός του θρυλικού Γουέιν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να τον καμαρώσει από τα δημοσιογραφικά του γηπέδου!

Ο παλαίμαχος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν στο γήπεδο ως μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του «BBC» και μετά το φινάλε είχε την ευκαιρία να πάρει τις πρώτες δηλώσεις του αδερφού του μετά το ιστορικό επίτευγμα. Φανερά συγκινημένος από τη χροιά της φωνής του, ο Γουέιν Ρούνεϊ εξέφρασε την περηφάνια του για τον άθλο που έφερε εις πέρας, προτού τον πάρει μια ζεστή αγκαλιά!

Couldn’t be any prouder of my brother John. Well done to everyone at Macclesfield. Unbelievable achievement and more than deserved 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/0lFCyeV2iB January 10, 2026

«Είναι απίστευτο, συγκινούμαι βλέποντας τον μικρότερο αδελφό μου να το πετυχαίνει αυτό. Δεν βρίσκεται πολύ καιρό στην προπονητική και το να φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και να νικήσει την Κρίσταλ Πάλας, με κάνει απίστευτα περήφανο γι’ αυτόν» τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει:

«Φαινόταν όντως ήρεμος, δεν ξέρω πώς, αυτό που κατάφερε σήμερα είναι τεράστιο επίτευγμα, είναι απλώς εκπληκτικό» τόνισε και στη συνέχεια ακολούθησε μια αδερφική αγκαλιά on camera. Σε ανάρτηση που ακολούθησε μάλιστα ο Γουέιν Ρούνεϊ συνεχάρη για ακόμα μια φορά την Μάκλσφιλντ και δήλωσε περήφανος για τον μικρό του αδερφό.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τον αδελφό μου, τον Τζον. Συγχαρητήρια σε όλους στη Μακλσφιλντ. Απίστευτο επίτευγμα και απόλυτα άξιο».