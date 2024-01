Τα χειρότερα απέφυγε ένας... εκστασιασμένος οπαδός της Μέιντστοουν Γιουνάιτεντ ο οποίος έπεσε από πάνω διάζωμα του σταδίου στους πανηγυρισμούς του για τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Ίπσουιτς.

Το «παραμύθι» της Μέιντστοουν, η οποία σόκαρε την Ίπσουιτς και πήρε μια τεράστια πρόκριση στους «16» του FA Cup, κινδύνευσε να... λεκιαστεί. Αναμενόμενα, το δεύτερο γκολ της ομάδας της έκτης κατηγορίας πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο πλευρό της στο «Πόρτμαν Ρόουντ». Ένας τρελαμένος εξ αυτών ωστόσο εκστασιάστηκε... λίγο παραπάνω και κατέληξε να πέσει από το πάνω διάζωμα του σταδίου και να καταλήξει πάνω στους υποστηρικτές της Ίπσουιτς που βρίσκονταν από κάτω. Ευτυχώς πάντως, απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και μπόρεσε να ευχαριστηθεί την τεράστια επιτυχία της ομάδας του.

😬 Nothing to see here, just a Maidstone United fan falling from the tier above onto some poor Ipswich Town fans… #EmiratesFACup | #ITFC

pic.twitter.com/KVETtzv2iW