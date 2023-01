Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας της Βρετανίας (NPCC) και το College of Policing ζήτησαν συγγνώμη από τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της καταστροφής του Χίλσμπορο κατά την οποία 97 οπαδοί της Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή τους.

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Αγγλίας του 1989 ήταν ο τόπος μιας από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του αθλητισμού στη Βρετανία, όταν 96 οπαδοί της Λίβερπουλ συνθλίφθηκαν μέχρι θανάτου σε έναν υπερπλήρη και περιφραγμένο χώρο στο κάτω διάζωμα του γηπέδου του Χίλσμπορο. Στην τραγική λίστα προστέθηκε ένα ακόμα άτομο που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2021, αφού υπέστη σοβαρή και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Η αστυνομία αρχικά απέδωσε την ευθύνη σε μεθυσμένους οπαδούς, μια εξήγηση που πάντα απορρίπτονταν από τους επιζώντες, τους συγγενείς των θυμάτων και την ευρύτερη κοινότητα του Λίβερπουλ, οι οποίοι πέρασαν χρόνια αγωνιζόμενοι για να μάθουν τι είχε συμβεί. Μεταγενέστερες ανακρίσεις και μια ανεξάρτητη έρευνα απάλλαξαν τους οπαδούς από κάθε ευθύνη.

«Η αστυνόμευση έχει απογοητεύσει βαθύτατα όσους θρηνούσαν από την καταστροφή του Χίλσμπορο για πολλά χρόνια και λυπούμαστε που η υπηρεσία έκανε τόσο μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Αρχιφύλακας Άντι Μαρς, Διευθύνων Σύμβουλος του Κολλεγίου Αστυνόμευσης (College of Policing). «Οι αστοχίες της αστυνομίας ήταν η κύρια αιτία της τραγωδίας και συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις ζωές των μελών των οικογενειών από τότε. Όταν η ηγεσία ήταν περισσότερο απαραίτητη, οι πενθούντες αντιμετωπίστηκαν συχνά με αναισθησία και η αντίδραση δεν είχε συντονισμό και εποπτεία», συμπλήρωσε.

Ο Μάρτιν Χιούιτ, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας της Βρετανίας NPCC, δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα για την τραγική απώλεια ζωών και για τον πόνο και την ταλαιπωρία που βίωσαν οι οικογένειες των 97 θυμάτων εκείνη την ημέρακαι τα χρόνια που ακολούθησαν. Συλλογικά, οι αλλαγές που έγιναν μετά την καταστροφή του Χίλσμπορο και ως απάντηση στην έκθεση του αιδεσιμότατου Τζέιμς Τζόουνς έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι τρομερές αστοχίες της αστυνομίας που έγιναν εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια δεν θα μπορέσουν ποτέ να επαναληφθούν», τόνισε.

Το 2019, ο πρώην επικεφαλής επιθεωρητής Ντέιβιντ Ντάκενφιλντ, ο διοικητής της αστυνομίας που ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στο γήπεδο, κρίθηκε αθώος για ανθρωποκτονία - μια απόφαση που είχε σοκάρει τους επιζώντες και τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα, οι οπαδοί της Νιουκάστλ παραπονέθηκαν για "συνωστισμό και συντριβή" και για έλλειψη επιτηρητών στο στάδιο του Χίλσμπορο κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για το FA Cup εναντίον της Σέφιλντ.

Police in the UK have apologised to the Hillsborough families for their response to the disaster in 1989.pic.twitter.com/Q3By5ARwrc