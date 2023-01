Ο Γκάρι Λίνεκερ έπεσε θύμα φάρσας, καθώς όταν μιλούσε την ώρα του pre-game show του FA Cup στο BBC ακουγόντουσαν ήχοι από... ροζ ταινία.

Η αποψινή βραδιά στη δουλειά ήταν λίγο διαφορετική για τον Γκάρι Λίνεκερ. Την ώρα που ο Άγγλος παλαίμαχος επιθετικός παρουσίαζε το pre-game show του FA Cup στο BBC ακουγόντουσαν ήχοι από... ροζ ταινία, κάθε φορά που προσπαθούσε να μιλήσει.

Oh my god someone just did the sex noise prank on BBC . Poor @GaryLineker hahahahahahahahahahahah #FACup pic.twitter.com/E1kCvua0Uf

Ο Λίνεκερ κατάφερε με την τηλεοπτική του εμπειρία να κρατήσει την ψυχραιμία του και εξηγούσε πως υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Λίγο μετά ο πρώην διεθνής σέντερ φορ με ανάρτηση στα Social Media εξήγησε πως έπεσε θύμα φάρσας, καθώς κάποιος είχε κολλήσει με ταινία πίσω από το κάθισμά του ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ρυθμίσει ως ήχο κλήσης τους σχετικούς θορύβους και κάθε φορά που προσπαθούσε να μιλήσει ο φαρσέρ απλά έκανε μια κλήση.

«Λοιπόν, βρήκαμε αυτό κολλημένο στο πίσω μέρος του σετ. Όσον αφορά τα σαμποτάζ, ήταν πολύ διασκεδαστικό», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Γκάρι θορύβους .

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je