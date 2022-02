Οπαδός της Μπόρο συνελήφθη γιατί άφησε τον 11χρονο γιο του στο ξενοδοχείο για να πανηγυρίσει την πρόκριση επί της Γιουνάιτεντ

Ξινοί βγήκαν οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ένα οπαδό της Μίντλεσμπρο που συνελήφθη για παραμέληση παιδιού!

Η Μίντλεσμπρο απέκλεισε την Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το FA Cup και πανηγύρισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας! Η Μπόρο που αγωνίζεται στην Championship επικράτησε της παρέας του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Όπως ήταν φυσικό οι οπαδοί της ομάδας πανηγύρισαν με την ψυχή τους την μεγάλη νίκη - πρόκριση επί των «κόκκινων διαβόλων», μόνο που η χαρά κόπηκε απότομα για έναν εξ' αυτών, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανήλικου τέκνου.

Πιο συγκεκριμένα, η τοπική αστυνομία του Στρέτφορντ, τον συνέλαβε το βράδυ της Παρασκευής (04/02) αναφέροντας πως άφησε τον 11χρονο γιο του στο ξενοδοχείο μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Γιουνάιτεντ, για να πάει στο κέντρο της πόλης να πανηγυρίσει την πρόκριση της ομάδας του.

'Boro away fan arrested for child neglect last night, after choosing to leave his 11yr child in the hotel after the game whilst he went into town celebrating their victory drinking. We have looked after the child with an unhappy mum on her way down from N/East to collect him.