Υποβιβάστηκε η Ρίο Άβε του Καρντόσο, οκτώ μήνες αφού έφτασε… ένα πέναλτι μακριά από το Europa (pic & vid)

Το πιο σκληρό roller-coaster βίωσε φέτος η Ρίο Άβε μέσα σε 241 ημέρες, χάνοντας την είσοδο στους ομίλους του Europa League στο παρα… ένα των play-offs και αποχαιρετώντας τελικά την 1η κατηγορία μετά από 13 σερί χρόνια παρουσίας.

Η ομάδα του Φάμπιο Κοεντράο, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ζεράλδες και του άλλοτε κίπερ του Αιγάλεω, Πάβελ Κίεζεκ, γνώρισε δεύτερη ήττα στα μπαράζ από την Αρούκα (0-3, 0-2) και μοιραία υποβιβάστηκε, με τον Μιγκέλ Καρντόσο να μην μπορεί να ανατρέψει την πορεία της από τον Γενάρη, όταν και ανέλαβε ως τρίτος τεχνικός μέσα στη χρονιά.

Ο άλλοτε προπονητής της Ένωσης κατέγραψε μόλις 4 νίκες στα 20 ματς που κάθισε στον πάγκο και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, λήγοντας με τον πιο άδοξο τρόπο το δεύτερο πέρασμά του από τον σύλλογο με τον οποίο κέρδισε την αναγνώριση τη σεζόν 2017-18.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, η Ρίο Άβε είχε χάσει την είσοδο στους ομίλους για ένα... πέναλτι, χάνοντας εντός έδρας στη ρεβάνς από τη Μίλαν με 9-8 στη διαδικασία.

October 1, 2020: Rio Ave come within inches of qualifying for the Europa League group stage only to lose 9-8 to Milan on penalties.

May 30, 2021: Rio Ave suffer relegation for the first time since 2006 after losing 0-5 on aggregate to Arouca. pic.twitter.com/zUFXlIIMgp

