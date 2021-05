Ετοιμος για το επόμενο βήμα στην προπονητική ο Γιάγια Τουρέ

Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Γιάγια Τουρέ αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική.

Βρήκε φέτος μια θέση βοηθού προπονητή στην Ολυμπίκ Ντόνετσκ στην Ουκρανία όπου κόλλησε τα πρώτα του… ένσημα και τώρα δηλώνει πως είναι έτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού από την Ακτή Ελεφαντοστού, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ολυμπίκ Ντόνετσκ για τον χρόνο που πέρασα σε αυτό το κλαμπ την φετινή σεζόν. Έμαθα πολλά και είμαι ευγνώμων σε όλο το προσωπικό που με έκανε να νιώσω πως είμαι καλοδεχούμενος και πως μετρούσε η παρουσία μου. Τώρα αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να προχωρήσω μπροστά στην προπονητική μου καριέρα».

I wanted to say a big thank you to Olimpik Donetsk for the time I spent with the club this season.

I learned so much and I am thankful to all the staff for making feel so welcome and valued.

I’ve now decided it’s time to go and continue to move forward with my coaching pic.twitter.com/symcDJMWTg

— Yaya Touré (@YayaToure) May 26, 2021