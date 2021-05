Η Μπελενένσες έκανε πρόταση στον Μπουφόν με γλυκά (pic)

Ο 43χρονος γκολκίπερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Γιουβέντους, εξηγώντας ότι μπορεί να συνεχίσει και να κλείσει την καριέρα του με άλλη ομάδα ή να σταματήσει το ποδόσφαιρο, ενώ πρόσφατα «εμφανίστηκε» η προοπτική να πάρει θέση στην ιταλική ομοσπονδία και την εθνική Ιταλίας.

Από την πλευρά του πάντως ο Μπουφόν περιμένει προτάσεις και η Μπελενένσες από την Πορτογαλία αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, καταθέτοντας πρόταση στον Ιταλό πορτιέρε προσφέροντας και γλυκά...

Ο σύλλογος της Πορτογαλίας το 2018 πτώχευσε και αναγκάστηκε να υποβιβαστεί στην 7η κατηγορία της χώρας, ενώ τώρα βρίσκεται στην 5η κατηγορία. Ωστόσο, αυτό δεν την εμπόδισε από το να καταθέσει πρόταση στον Μπουφόν.

«Γεια σου Τζιανλουίτζι Μπουφόν. Έχουμε μία πρόταση για σένα που δεν μπορείς να αρνηθείς. Τι θα έλεγες να έρθεις στην Λισαβόνα και να παίξεις στην 4 φορές πρωταθλήτρια, η οποία παλεύει να επιστρέψει στην θέση της;», αναφέρει η σχετική επιστολή, η οποία στο τέλος αναφέρει πως θα έχει ως μπόνους και ένα τοπικό γλυκό.

Hello @gianluigibuffon, we have an irrefutable proposal for you: how about moving to Lisbon and playing in a 4 times national champion that is struggling to return to its place?

Read this: https://t.co/93TWw1UOGK #tweetpastel pic.twitter.com/YmiPCgMiJq

— Os Belenenses (@CFosBelenenses) May 22, 2021