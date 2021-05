Ο Κούντελα που τιμωρήθηκε για ρατσισμό φωτογραφήθηκε με επτά μαύρους συμπαίκτες του (pic & vid)

Η Σλάβια Πράγας νίκησε 1-0 τη Βικτόρια Πλζεν και κατέκτησε το Κύπελλο Τσεχίας με τον μέσο της ομάδας της πρωτεύουσας, Όντρεϊ Κούντελα, να περνά το δικό του μήνυμα στους πανηγυρισμούς.

Ο 34χρονος μέσος, ο οποίος τιμωρήθηκε με δέκα ματς για τη ρατσιστική επίθεση στον Γκλεν Καμαρά της Ρέιντζερς στη ρεβάνς των δύο ομάδων για το Europa League, πόζαρε με όλους τους μαύρους συμπαίκτες του στη Σλάβια.

Tohle je pro me slavisticka fotka roku. Nad vsechny pohary. Skutecna Slavia, klub pro vsechny. Jsem na nase hrace nesmirne hrdy! Bravo borci pic.twitter.com/2psn4B8a6A

— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 20, 2021

Υπεθυμίζεται ότι ο Κούντελα δέχτηκε δριμύτατη κριτική από τα βρετανικά media, αλλά ουδέποτε παραδέχτηκε την έκφραση ρατσιστικού περιεχομένου (γαμ... μαϊμού) που του αποδίδεται.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc

— Andrew Mulder McCoi5t E5q. (@ojmiester87) March 18, 2021