Στα χρώματα της Ρέιντζερς το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι (vid)

Η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ θριάμβευσε με 4-0 επί της Αμπερντίν στην 5η και τελευταία αγωνιστική των Play Off και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος από το 2011, ολοκληρώνοντας και το αήττητο σε 38 αγωνιστικές!

Η συγκεκριμένη επιτυχία του συλλόγου γιορτάστηκε μέχρι και στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Μπουρτζ Χαλίφα, με ύψος 827 μέτρα και 160 ορόφους «ντύθηκε» στα χρώματα της Ρέιντζερς.

In a first for football, #RangersFC has tonight lit up the world’s tallest building – Dubai’s Burj Khalifa.

