Εκαναν τη «νύχτα-μέρα» οι οπαδοί της Ρέιντζερς για το πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια (vids)

Η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ, έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Σκωτίας, εδώ κι αρκετές αγωνιστικές. Ωστόσο σήμερα (15/05) δίνει το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, με την Αμπερντίν.

Ετσι λοιπόν οι φίλοι της Ρέιντζερς, το βράδυ της Παρασκευής (14/05), παρά τις απαγορεύσεις που υπάρχουν από την Κυβέρνηση για τον περιορισμό του κορονοϊού, βγήκαν στους δρόμους της Γλασκώβης και γιόρτασαν αυτή την τεράστια επιτυχία του συλλόγου. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα ήταν τόσο εντυπωσιακή που η νύχτα έγινε... μέρα με τα συνθήματα και τα καπνογόνα.

Rangers fans lighting up the River Clyde last night! @GordonReid91 pic.twitter.com/IayRwcOrJv — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 15, 2021

Rangers players have been given a heroes welcome by the fans outside the Ibrox stadium pic.twitter.com/8ygyWOXOJJ — Football Daily (@footballdaily) May 15, 2021

