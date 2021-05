Ο Μασάς της Φένλο σε παίκτη του Άγιαξ: «Αν σε πετύχω στον δρόμο, θα σε σκοτώσω» (pic & vid)

Η Φένλο του Γιακουμάκη και των αδελφών Δώνη δεν απέφυγε τον υποβιβασμό στη 2η κατηγορία της Ολλανδίας, με τον Έλληνα στράικερ να γίνεται ο πρώτος τοπ-σκόρερ στην ιστορία της Eredivisie που η ομάδα του υποβιβάζεται. Ο εκνευρισμός, όπως είναι λογικό, ήταν διάχυτος στις τάξεις της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στον Άγιαξ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει συμπεριφορές όπως αυτή του Ζινεντίν Μασάς.

Ο 25χρονος εξτρέμ της Φένλο, δανεικός από τη Νάπολι, ο οποίος, μάλιστα, «έπαιζε» και για τον Ολυμπιακό το 2018 πριν μετακομίσει στους Παρτενοπέι, λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με τον Τζάστιν Τίμπερ του Αίαντα, με αφορμή φάουλ που έκανε ο ίδιος, και στη διάρκεια της «αψιμαχίας» ακούστηκε από τα μικρόφωνα να απειλεί τον Ολλανδό αμυντικό λέγοντας: «αν σε πετύχω στους δρόμους, θα σε σκοτώσω».

Το συμβάν ασφαλώς δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ολλανδικά ΜΜΕ και τα social media, στα οποία ασκήθηκε κριτική προς τον Γάλλο εξτρέμ, ενώ θέση για το συμβάν πήρε και ο ίδιος ο Τίμπερ, περνώντας στην αντεπίθεση:

«Με έκανε να γελάσω. Μετά από το επεισόδιο, τον νίκησα στην πρώτη μονομαχία με τη μπάλα κα αποχώρησε τραυματίας, το οποίο τα λέει όλα. Ας έρθει πρώτα στη δική μου γειτονιά και θα δούμε».

Rensch regarding the incident with Machach who told him “in the streets I kill you”. [espn]

“It made me laugh. I won the first duel after that and he went off injured, which says it all. He needs to come to my street and then we will see." pic.twitter.com/QolGiKJWCp

— (@TheEuropeanLad) May 13, 2021