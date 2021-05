O Αίαντας είναι ξανά κυρίαρχος στο ολλανδικό πρωτάθλημα και έκανε την τρομερή κίνηση να λιώσει το ένα από τα δύο τρόπαια που παρέλαβε από την Ομοσπονδία, δημιουργώντας 42.000 ασημένια αστέρια για να διατεθούν προς τους κατόχους διαρκείας του κλαμπ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης οι παίκτες του Τεν Χααγκ ξαναμπήκαν στο γήπεδο για να παίξουν απέναντι στην Φένλο, με τον Γιώργο Γιακουμάκη και τους υπόλοιπους βασικούς των φιλοξενούμενων να χειροκροτούν τους φετινούς Πρωταθλητές.

Thanks for the lovely gesture, @VVVVenlo! #ajavvv pic.twitter.com/fFcurXZyDd

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 13, 2021