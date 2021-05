Η στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς συνεχίστηκε, με νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από βροχή ρουκετών που εκτόξευσε ο ένοπλος βραχίονας της ισλαμιστικής οργάνωσης εναντίον ισραηλινών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της μητρόπολης Τελ Αβίβ.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Σέλτικ, Green Brigade, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους «ντύνοντας» με σημαίες τον τομέα στον οποίον βρίσκονται για το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν με αντίπαλο τη Σεντ-Τζόνστον (12/5, 20:30).

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί της Σέλτικ παίρνουν θέση και εκδηλώνουν τη συμπάθειά τους στην Παλαιστίνη. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν, ακόμη και σε ευρωπαϊκά ματς. Γι' αυτό το λόγο έχουν τιμωρηθεί με πρόστιμο από την UEFA.

The North Curve is flying the flag for Palestine at tonight's Celtic game pic.twitter.com/Rxmv0Jqo7J

— North Curve Celtic (@NCCeltic) May 12, 2021