Κάτι από Αταλάντα και Ίντερ. Κάτι από Κλαμπ Μπριζ, ακόμη κι από Γκρέμιο. Τα παραδείγματα ομάδων που φορούν μαύρα-μπλε είναι αρκετά, ωστόσο, ποτέ ως τώρα δεν είχε θέση ανάμεσά τους ο Άγιαξ. Αυτό αλλάζει από τη νέα σεζόν, με τον Αίαντα να υιοθετεί εμφάνιση αλά Νερατζούρι για τα εκτός έδρας παιχνίδια, την οποία και εγκαινίασε στο «Klassieker» κόντρα στη Φέγενορντ.

Με κάθετες μπλε και μαύρες ρίγες, οι Ολλανδοί κάνουν τη διαφορά για ακόμη μια χρονιά που συνεργάζονται με την Adidas, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο για τα δεδομένα του κλαμπ και αν μη τι άλλο όμορφο αποτέλεσμα.

The new Ajax Away jersey signed by our captain @DT10_Official If you want this: click below#feyaja #Klassieker — AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2021