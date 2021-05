Ο Γιακουμάκης νίκησε τον Λάμπρου, σκόραρε μετά από 55 μέρες και έγραψε ιστορία για τη Φένλο!

Το 25ο του γκολ στην Eredivisie σκόραρε ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (8/5) νίκησε τον Κώστα Λάμπρου και άνοιξε το σκορ (1-0) για τη Φένλο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βάαλβαϊκ.

Ο 26χρονος Κρητικός επιθετικός «έγραψε» ιστορία για τη Φένλο, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας που σκοράρει 25 γκολ σε μία σεζόν της πρώτης κατηγορίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Ο Χανς Σλέβεν είχε σκοράρει 24 γκολ τη σεζόν 1958-59. Ο πρώην φορ των ΑΕΚ, Πλατανιά και ΟΦΗ βρήκε δίχτυα μετά από 55 μέρες, καθώς το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 14 Μαρτίου!

25 – Georgios Giakoumakis is the first @VVVVenlo player to score 25 goals in one Eredivisie season, breaking Hans Sleven’s record of 24 goals in 1958-59. Godlike. pic.twitter.com/ByWa7ds08q

