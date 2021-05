Οι οπαδοί της ΑΙΚ Στοκχόλμης μετέτρεψαν το εμπορικό κέντρο σε εξέδρα (vid)

Η κυβέρνηση στην Σουηδία, πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε την είσοδο μόλις 8 θεατών ανά αγώνα στα γήπεδα. Αυτό όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς των ομάδων και ιδιαίτερα σε αυτούς της ΑΙΚ Στοκχόλμης.

Γι' αυτό και οι οπαδοί του συγκεκριμένου συλλόγου, θέλησαν να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο για να στηρίξουν την ομάδα τους. Ετσι αποφάσισαν να μετατρέψουν το εμπορικό κέντρο της πόλης τους σε εξέδρα, μιας και τα mall στη Σουηδία έχουν ανοίξει κανονικά.

AIK fans showing the absurdity in stadiums being limited to eight persons whilst malls are open pic.twitter.com/BckNeloyas

— Photos of Football (@photosofootball) May 2, 2021