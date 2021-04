Το αγγλικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για ολικό «blackout» στα social media από το απόγευμα της Παρασκευής ως το βράδυ της Δευτέρας (30/4-3/5), ως ένδειξη ενότητας και διαμαρτυρίας για την ανοχή των social media στα αυξανόμενα φαινόμενα ρατσισμού που παρατηρούνται online σε βάρος παικτών. Σε αυτή την προσπάθεια, τη στήριξή της θα δείξει έμπρακτα και η UEFA, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως θα λάβει μέρος στο μποϊκοτάζ, απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς της για το εν λόγω τετραήμερο.

Στο κίνημα συμμετέχουν η Premier League, η EFL, η FA, η Ομοσπονδία και η Λίγκα του γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς και όλοι οι σύλλογοι των ομάδων που ανήκουν στις παραπάνω Αρχές.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.

The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.

— UEFA (@UEFA) April 29, 2021