Η Χαρτς πανηγύρισε την άνοδό της σα μη συνέβη τίποτα (vid)

Η Χαρτς αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0) με την Ινβερνές και με αυτόν τον βαθμό της ισοπαλίας πανηγύρισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της δεύτερης κατηγορίας πρωταθλήματος της Σκωτίας.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ινβερνές έγινε και η απονομή του τροπαίου στους παίκτες της Χαρτς. Το περίεργο όμως της υπόθεσης είναι πως δεν είχαμε έξαλλους πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πυροτεχνήματα και τραγούδια, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Κι αυτό διότι, οι παίκτες του Ρόμπι Νέιλσον πανηγύρισαν ίσως με τον πιο ήσυχο και... ξενέρωτο τρόπο που έχουμε δει στα χρονικά του ποδοσφαίρου την κατάκτηση του πρωταθλήματος, φωνάζοντας μόνο τη λέξη «Yeah...».

The most awkward title celebration ever?

Hearts lift Championship trophy in low-key fashion...

pic.twitter.com/asR3la3CDd

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) April 24, 2021