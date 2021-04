Μητσοτάκης για European Super League: «Θα το πω απλά και καθαρά, είναι λάθος»

Την αποσχιστική κίνηση 12 εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης και την προοπτική δημιουργίας της European Super League σχολίασε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

The possibility of the unexpected makes football so exciting. The proposal from a few wealthy European clubs to form a closed league totally cuts against the history and tradition of the game. It is wrong - plain and simple. Fans will not accept it.

