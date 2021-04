Ζέεντορφ: «Να τιμωρούνται οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους όταν μιλάνε» (vid)

Ο Ολλανδός θρύλος της Μίλαν, βλέποντας τις καταγγελίες για ρατσιστικές επιθέσεις εντός και εκτός γηπέδων να πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα πρότεινε τη δική του ιδέα.

Προκειμένου να είναι ξεκάθαρο ποιος παίκτης είπε τι σε ποιόν, ο Ζέεντορφ πρότεινε να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα, οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα του όταν μιλάει.

"Why would I cover my mouth if I speak?"

Former AC Milan midfielder Clarence Seedorf has said players should get yellow cards for covering their mouths to speak to opponents pic.twitter.com/cwwHyw6bRe

