Την ώρα που οι ζωολογικοί κήποι και τα εμπορικά κέντρα της Σουηδίας ανοίγουν τις πύλες τους σε 5.000 κόσμο βάσει πρωτοκόλλου, τα γήπεδα παραμένουν θεόκλειστα, με μοναδική «χαραμάδα» αυτό που ισχύει στις συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους: Οκτώ άτομα. Οκτώ οπαδοί, δηλαδή, είναι και το όριο προσέλευσης στα γήπεδα της χώρας, με το πρωτάθλημα της Alsvenskan (1ης κατηγορίας) να ξεκινά το περασμένο Σαββατοκύριακο υπό έντονη δυσαρέσκεια για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που τηρεί η κυβέρνηση, παρά το πλήρες πλάνο ασφάλειας που είχε κατατεθεί για την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.

Όλη αυτή η κατάσταση, όμως, δεν πτόησε τη «συμμορία των οκτώ», τους λίγους και… καλούς υποστηρικτές που στάθηκαν στο πλευρό της ΑΙΚ Στοκχόλμης, στην πρεμιέρα κόντρα στη Ντέγκερφορς (2-0) την περασμένη Δευτέρα (12/4).

Με κασκόλ και συνθήματα, έδωσαν το πιο δυναμικό παρών που μπορούσαν τηρουμένων των περιορισμών και εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως ώθησαν την ομάδα τους προς τη νίκη. Το αποκορύφωμα του δικού τους «show», βέβαια, ήταν αναμφίβολα το σύνθημα προς τον φορ των φιλοξενούμενων και πρώην παίκτη της μεγάλης αντιπάλου της ΑΙΚ, Βίκτορ Εντβάρντσεν, σύμφωνα με το οποίο «Όλοι στο Γκέτεμποργκ βρωμάνε ψαρίλα»!

Got so much time for the *8* AIK fans allowed to attend their match chanting “everyone in Gothenburg smells like fish” to Degerfors and ex IFK Göteborg striker Edvardsen.

Football rivalry will never die. pic.twitter.com/bOPRAhsCM1

— COPA90 (@Copa90) April 14, 2021