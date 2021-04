Η Γκλέντοραν μπορεί να μην κατακτήσει τον τίτλο στη Βόρεια Ιρλανδία, ωστόσο ο παίκτης της Ρόρι Ντόνελι ελπίζει για το καλύτερο γκολ της χρονιάς. Η κεφαλιά από 40 μέτρα στο ματς με την Ντάνγκανον έκανε τον γύρο του κόσμου. «Θύμα» του Ντόνελι, ο γνωστός μας, από τη θητεία του σε Ολυμπιακό, ΟΦΗ, Ρόι Κάρολ, στα 44 χρόνια του πλέον...

Ποιος θα ξεχάσει και την απίθανη κεφαλιά του Κώστα Κατσουράνη, στο 4-0 του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα τη σεζόν 2009-10, ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του. Αλλωστε, ο πρώην διεθνής μέσος σε συνέντευξή του στο gazzetta.gr είχε τονίσει πως το συγκεκριμένο τέρμα ήταν από τα ωραιότερα της καριέρας του.

@FIFAcom

Can you award the Puskás Award mid season? Asking for a friend…#WeAreGlentoran #COYG pic.twitter.com/ThtMdc6a8l

Glentoran FC (@Glentoran) April 12, 2021