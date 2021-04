Η επιστροφή του στο ποδόσφαιρο έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του και στον σύλλογο που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά έπειτα από 19 χρόνια αποτέλεσε μία από τις μεγάλες ειδήσεις του περασμένου καλοκαιριού. Ο Άριεν Ρόμπεν το έκανε πράξη, φόρεσε ξανά την πράσινη φανέλα της Χρόνινγκεν, αλλά μετά από μόλις δύο συμμετοχές στη φετινή Eredivisie, μπήκε στα «πιτς» τον περασμένο Οκτώβριο με πρόβλημα στην ποδοκνημική.

Έξι μήνες μετά, όμως, ο σπουδαίος βετεράνος Ολλανδός σάλπισε ακόμη μία επιστροφή στην αγωνιστική δράση, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 78' του ματς της ομάδας του κόντρα στη Χέρενφεϊν (0-2).Και πλέον, το ζητούμενο είναι να μείνει υγιής μέχρι το τέλος της σεζόν και γιατί όχι, να πετύχει το πρώτο του επαγγελματικό γκολ μετά τον Μάιο του 2019. Όσο για το αν σκέφτεται να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν; Τον τελευταίο λόγο έχει μάλλον η γυναίκα του!

«Δεν ξέρω πόσο θα χαιρόταν η γυναίκα μου για κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Ας δούμε πρώτα πως θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του ματς.

37-year-old Arjen Robben made his return after six months out injured for boyhood club Groningen today pic.twitter.com/Oyv9NJAqlh

— B/R Football (@brfootball) April 11, 2021