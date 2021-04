Τα νεαρά «λιοντάρια» του Έιντι Μπόθροϊντ μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στα πρώτα ματς με τις Πορτογαλία και Ελβετία, όπου μάλιστα δεν είχαν σημειώσει γκολ, χρειάζονταν νίκη με διαφορά δύο τερμάτων κόντρα στους Κροάτες για να περάσουν.

Είχαν την πρόκριση στα χέρια τους, όμως, στο 91' δέχθηκαν γκολ για το τελικό με το οποίο οι Κροάτες παρά την ήττα πέρασαν και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί τους προκάλεσαν σύρραξη από την οποία ο έξαλλος Κέρτις Τζόουνς της Λίβερπουλ αποβλήθηκε παρά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Curtis Jones got into an altercation after Croatia eliminated England from the U-21 European Championship pic.twitter.com/zFfyDlvTo1

— ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021