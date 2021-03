Σέλτικ - Ρέιντζερς: Ο Σκοτ Μπράουν αγκάλιασε και υποστήριξε τον Γκλεν Καμαρά για την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε (pic & vid)

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σλάβια Πράγας την περασμένη Πέμπτη, με το τρίτο ημίχρονο μεταξύ των δύο ομάδων να παίζεται ακόμα, μετά την καταγγελία του μέσου της Ρέιντζερς, Γκλεν Καμαρά, από τον αντίπαλό του, Οντρέι Κουντέλα για ρατσιστική επίθεση.

Η UEFA από την πλευρά της, δήλωσε πως είναι εν γνώσει της ένα περιστατικό στη φυσούνα του γηπέδου με παίκτες κι από τις δύο πλευρές και περιμένει λεπτομερείς αναφορές από τους αξιωματούχους του αγώνα.

Πάντως σήμερα (21/03) λίγο πριν τη σέντρα του «Ολντ Φιρμ», Σέλτικ - Ρέιντζερς, ο αρχηγός των γηπεδούχων Σκοτ Μπράουν, θέλησε να δείξει την στήριξή του στον αντίπαλο του Γκλεν Καμαρά, για όσα περνάει το τελευταίο διάστημα, μετά το συμβάν με τον Κουντέλα της Σλάβια Πράγας.

Παρά το μεγάλο μίσος και την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων, ο Σκοτ Μπράουν απέδειξε πως δεν υπάρχει τίποτα να χωρίσουν, γι' αυτό και πήγε και αγκάλιασε τον Καμαρά με τον οποίο είχε και μία μικρή συζήτηση, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

A touching moment at Parkhead as Celtic captain Scott Brown shows his support to Glen Kamara after the Rangers midfielder suffered alleged racist abuse on Thursday in the Europa League

