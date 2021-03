Η 20η Μαρτίου του 2021 θα είναι μια ημερομηνία την οποία θα θυμάται για όλη του τη ζωή ο Ντάριο Εσούγκο. Σε ηλικία 16 ετών και έξι ημερών, ο Πορτογάλος μέσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, με την πρώτη ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ντάριο Εσούγκο, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης με την Γκιμαράες και με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του γι' αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Οι συμπαίκτες του αμέσως έτρεξαν προς το μέρος του, τον αγκάλιασαν και του έδωσαν συγχαρητήρια για το ντεμπούτο του.

Πλέον, ο 16χρονος άσος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο με τα «λιοντάρια» όταν ήταν 17 ετών, έξι μηνών και εννέα ημερών.

«Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα, το οποίο πάντα ήθελα και πάντα ονειρευόμουν. Πρέπει τους να ευχαριστήσω όλους για αυτήν τη στιγμή. Είναι μόνο η αρχή. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και να βοηθήσω την ομάδα να επιτύχει τους στόχους της. Οι συμπαίκτες μου με υποστήριξαν πολλά και αυτό μου επέτρεψε να είμαι πιο χαλαρός», ήταν τα λόγια του 16χρονου Εσούγκο.

It’s been quite a week for Sporting’s teenage midfielder Dario Essugo.

He turned 16 on Sunday, signed his first pro deal in midweek, and tonight became the youngest player in the club’s history.

It all got a bit much for him at full-time.#NXGN pic.twitter.com/jqRZoQLyaf

— Tom Maston (@TomMaston) March 20, 2021