Τα δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ κόντρα στην Κολωνία δεν ήταν αρκετά για να χαρίσουν τη νίκη στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ήταν, όμως, υπέρ-αρκετά για τον Νορβηγό στράικερ σε ατομικό επίπεδο, ώστε να ξεπεράσει το φράγμα των 20 τερμάτων σε μία σεζόν πρωταθλήματος (21) και να δημιουργήσει ένα αυστηρά κλειστό κλαμπ, παρέα με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο θαυματουργός «killer» των Βεστφαλών σφράγισε έτσι το 20+ πριν κλείσει τα 20 του χρόνια. Μία επίδοση που έχει πραγματοποιηθεί μόνο από τους δύο… διαδόχους του παγκόσμιου θρόνου την τελευταία δεκαετία στα Top-5 πρωταθλήματα, με πρώτο τον Μπαπέ τη σεζόν 2018/19 στη Ligue 1, όπου και σταμάτησε εν τέλει στα 33 τέρματα με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

In the last decade, only two players aged 20 or younger in Europe's top five leagues have scored 20+ goals in a single campaign.

Haaland Mbappe pic.twitter.com/xvGYjLp4VW

— ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021